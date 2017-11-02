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Студенты теперь могут посещать общежитие в любое время суток
02.11.2017 13:34

Студенты теперь могут посещать общежитие в любое время суток

Студенты высших учебных заведений теперь в любое время суток имеют право на свободный доступ к общежитию, в котором живут, согласно закону "О высшем образовании" . Об этом говорится в письме к общественной организации "Украинская ассоциация студентов", которое опубликовало Министерство образования и науки.

В сообщении говорится, что действующими законами Украины не предусмотрено какие-либо ограничения в отношении пользования студентами жильем в общежитиях в определенное время суток.

"Сообщаем о недопустимости установления временных ограничений доступа в общежития соискателей высшего образования. Дополнительно к указанному информируем о невозможности безосновательного выселения, привлечения к принудительным работам, в том числе дежурств, соискателей высшего образования-жителей общежитий и недопустимости необоснованного проникновения в комнаты общежитий", - говорится в письме.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Парламентская ассамблея Совета Европы выступает за пересмотр закона Украины об образовании в части языков национальных меньшинств.

Теги материала: студент, общежитие, доступ, закон
Новости СМИ2
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