Студенты теперь могут посещать общежитие в любое время суток

MIGnews.com.ua

Студенты высших учебных заведений теперь в любое время суток имеют право на свободный доступ к общежитию, в котором живут, согласно закону "О высшем образовании" . Об этом говорится в письме к общественной организации "Украинская ассоциация студентов", которое опубликовало Министерство образования и науки.

В сообщении говорится, что действующими законами Украины не предусмотрено какие-либо ограничения в отношении пользования студентами жильем в общежитиях в определенное время суток.

"Сообщаем о недопустимости установления временных ограничений доступа в общежития соискателей высшего образования. Дополнительно к указанному информируем о невозможности безосновательного выселения, привлечения к принудительным работам, в том числе дежурств, соискателей высшего образования-жителей общежитий и недопустимости необоснованного проникновения в комнаты общежитий", - говорится в письме.