Суд по делу Авакова-младшего: подозреваемый озвучил свою версию происходящего

MIGnews.com.ua

В среду, 1 ноября, подозреваемый в растрате 14 млн гривен при закупке рюкзаков для нужд МВД сын министра внутрнних дел Александр Аваков заявил, что дело против него является политически заангажированным. Известно, что об этом он заявил в Соломенском райсуде Киева, где ему избирают меру пресечения, передает NewsOne .

По словам Авакова-младшего, он полностью разделяет позицию своих защитников относительно необоснованности обвинений в его адрес.

"Дело считаю максимально политически заангажированным, не имеющим ничего общего с верховенством права. Полностью разделяю позицию своих адвокатов", - заявил сын главы МВД.

Обвинение в зале Соломенского суда Киева заявило, что Александр Аваков, и его друг Литвин нашли подрядчиков для пошива рюкзаков в Google уже после того, как выиграли тендер.

Согласно информации прокуроров, часть рюкзаков были пошиты в тюрьмах при себестоимости 60-130 гривен за один рюкзак. Цена рюкзака на рынке составляла бы 550 гривен, а министерство внутренних дел закупило их по цене 2899 грн за штуку.

Отмечается , что ставился вопрос и о размере ущерба, который по заключению эксперта составил 565 гривен (это фактическая стоимость товароведческой экспертизы).