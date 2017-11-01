Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Суд по делу Авакова-младшего: подозреваемый озвучил свою версию происходящего
01.11.2017 21:15

Суд по делу Авакова-младшего: подозреваемый озвучил свою версию происходящего

В среду, 1 ноября, подозреваемый в растрате 14 млн гривен при закупке рюкзаков для нужд МВД сын министра внутрнних дел Александр Аваков заявил, что дело против него является политически заангажированным. Известно, что об этом он заявил в Соломенском райсуде Киева, где ему избирают меру пресечения, передает NewsOne.

По словам Авакова-младшего, он полностью разделяет позицию своих защитников относительно необоснованности обвинений в его адрес.

"Дело считаю максимально политически заангажированным, не имеющим ничего общего с верховенством права. Полностью разделяю позицию своих адвокатов", - заявил сын главы МВД.

Обвинение в зале Соломенского суда Киева заявило, что Александр Аваков, и его друг Литвин нашли подрядчиков для пошива рюкзаков в Google уже после того, как выиграли тендер.  

Согласно информации прокуроров, часть рюкзаков были пошиты в тюрьмах при себестоимости 60-130 гривен за один рюкзак. Цена рюкзака на рынке составляла бы  550 гривен, а министерство внутренних дел закупило их по цене 2899 грн за штуку.

Отмечается , что ставился вопрос и о размере ущерба, который по заключению эксперта составил 565 гривен (это фактическая стоимость товароведческой экспертизы).

Как сообщал MIGnews.com.uа, сторона обвинения хочет обязать подозреваемого Александра Авакова носить электронный браслет и просит установить размер залога в 5 млн гривен.

Теги материала: Аваков, сын, суд, обвинение
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Харви Вайнштейн подал на свою компанию в суд
Важное
Харви Вайнштейн подал на свою компанию в суд
Голливудского режиссера Джеймса Тобэка обвинили в сексуальном домогательстве 200 женщин
Важное
Голливудского режиссера Джеймса Тобэка обвинили в сексуальном домогательстве 200 женщин
Суд в Киеве арестовал задержанную журналистку из Казахстана
Важное
Суд в Киеве арестовал задержанную журналистку из Казахстана
Умершего 25 лет назад актера Бенни Хилла обвинили в сексуальных домогательствах
Важное
Умершего 25 лет назад актера Бенни Хилла обвинили в сексуальных домогательствах
Трамп предстал на обложке журнала в образе Супермена
Важное
Трамп предстал на обложке журнала в образе Супермена  Фоторепортаж
На Волыни полиция задержала женщину, которая требовала посадить ее в тюрьму
Важное
На Волыни полиция задержала женщину, которая требовала посадить ее в тюрьму

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Геращенко назвал политически заангажированным дело по рюкзакам МВД
Эксклюзив  Геращенко назвал политически заангажированным дело по рюкзакам МВД
01.11.2017
Кличко назвал проблемы с подачей тепла в квартиры Киева
Эксклюзив  Кличко назвал проблемы с подачей тепла в квартиры Киева  Видеорепортаж
31.10.2017
Кличко похвастался масштабом ремонтных работ в Киеве
Эксклюзив  Кличко похвастался масштабом ремонтных работ в Киеве
31.10.2017
Дейдей считает, что убийство Окуевой является не последней резонансной смертью
Эксклюзив  Дейдей считает, что убийство Окуевой является не последней резонансной смертью  Видеорепортаж
31.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика