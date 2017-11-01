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Дэвид Бэкхем рассказал о феминизме в своей семье
01.11.2017 18:08

Дэвид Бэкхем рассказал о феминизме в своей семье  Фоторепортаж

Знаменитый футболист и модель Дэвид Бекхэм рассказал о своем феминизме и воспитании детей в интервью изданию Irish Independent.

Бекхэм официально заявил, что относит себя к числу феминистов. 

"Конечно я феминист. Я отстаиваю много принципов, которых нет у других", - заявляет футболист.

Бэкхем рассказал, что сам научился этому благодаря родителям, а позже - жене, которые рассказывали ему, как важно уважать и поддерживать женщин.

"Мне кажется, что этому меня учили почти каждый день. Каждый вечер перед сном я думал, насколько у меня прекрасная мама, какие замечательные моя бабушка и сестры. Сейчас у меня есть потрясающая дочь и я хочу, чтобы мои сыновья так же с уважением относились к сестре", - говорит спортсмен.

Спортсмен вместе с женой воспитывает в своих сыновьях Бруклине, Ромео и Крузе уважение к женщине. 

"Эта атмосфера [уважения] всегда присутствует в доме. Вместе с Викторией мы с раннего возраста объясняем детям, как правильно относиться к мужчине и женщине на равных", - рассказывает футболист. 

По мнению Бекхэма, уважение - одно из главных качеств человека в любой сфере: жизни, работе и бизнесе. 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, знаменитый футболист Дэвид Бекхэм снялся в новом видеоролике ЮНИСЕФ, поскольку является послом доброй воли Детского фонда ООН.

Теги материала: Бэкхем, семья, феминистки, воспитание
Новости СМИ2
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