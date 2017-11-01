Банки Японии начали заменять сотрудников роботами

MIGnews.com.ua

Ряд японских финансовых компаний намерен автоматизировать свой бизнес, заменив часть сотрудников роботами и специальными алгоритмами. Об этом сообщает Nikkei .

Банкиры считают, что традиционная бизнес-модель не может обеспечить высокую прибыль.

Например, Mizuho Financial Group хочет автоматизировать рабочую нагрузку, сократив 8 тысяч рабочих мест к 2021 году, а к 2026 - 19 тысяч. Компания приступит к обсуждению концепции сокращений в начале следующей недели.

Также Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ начала сокращать число подразделений. В течение ближайшего времени руководство намерено автоматизировать 9,5 тысяч рабочих мест в главных офисах. Еще 30% сотрудников банковских отделений заменят программами.

В свою очередь, банковская корпорация Sumitomo Mitsui Financial Group прогнозирует, что к 2020 году 4 тысячи сотрудников компании останутся без работы. Их задачами займется специальные программы.