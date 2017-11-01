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В Украине усилят охрану пунктов пропуска на границе
01.11.2017 14:48

В Украине усилят охрану пунктов пропуска на границе

Государственная пограничная служба усилит контроль в пунктах пропуска на границе. Соответствующее заявление сделали в пресс-центре госслужбы.

По полученным данным, усилят контроль по поручению Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Тенденции к обострению террористических рисков и угроз со стороны лиц, имеющих целью дестабилизировать ситуацию в нашем государстве, заставляют сектор безопасности Украины значительно усилить режимные меры, в том числе охранники государственной границы будут обеспечивать усиление пограничного контроля", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что мероприятия на госгранице будут проводить во всех пунктах пропуска, однако в первую очередь это касается украинско-российского участка и иностранцев и лиц без гражданства, особенно из стран риска. Также будут привлечены к охране и проверке въезжающих в страну лиц собаки.

"В случае выявления подозрительных лиц пограничники будут инициировать проведение личных осмотров совместно с представителями ГФС, а также привлекать сотрудников СБУ для осуществления углубленного осмотра всех без исключения автотранспортных средств, на которых въезжают в Украину такие лица", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в оккупированном Крыму в ночь на среду, 1 ноября, перекрыли административную границу. Полностью было прекращено не только движение транспортных средств, но и пешеходов.

Теги материала: Госпогранслужба, граница, охрана
Новости СМИ2
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