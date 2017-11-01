Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Отец задержанного в России Гриба заявил, что его не пустили к сыну
01.11.2017 13:52

Отец задержанного в России Гриба заявил, что его не пустили к сыну

Отец задержанного в России 19-летнего украинца Павла Гриба Игорь заявил, что его ну пустили к сыну, пишет УНН.

"Сегодня утром вернулись в Киев. Следователь увидеться не позволил", - рассказал Гриб.

При этом он отметил, что ему не известно, когда суд соберется в следующий раз для рассмотрения дела его сына.

Напоним, в августе текущего года в Беларуси без вести пропал сын украинского офицера, 19-летний граждан Украины Павел Гриб. Через некотрое время стало известно, что он находится в управлении Федеральной службы безопасности России в Краснодаре. Гриба задержали по обвинению в совершении преступления по ч.1 ст 205 УК России.

Как сообщал MIGnews.com.uа, начальник Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил об ухудшении здоровья 19-летнего украинца Павла Гриба, который был незаконно арестован в России.

Теги материала: Россия, Павел Гриб, отец, визит
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В киевском аэропорту задержали разыскиваемого Интерполом россиянина
Важное
В киевском аэропорту задержали разыскиваемого Интерполом россиянина
В США считают, что Россия использует коррупцию в Украине
Важное
В США считают, что Россия использует коррупцию в Украине
СБУ зафиксировала более 50 попыток вербовки украинцев российскими спецслужбами
Важное
СБУ зафиксировала более 50 попыток вербовки украинцев российскими спецслужбами
На границе задержан украинец, пытавшийся вывезти в РФ самовар ХІХ века
Важное
На границе задержан украинец, пытавшийся вывезти в РФ самовар ХІХ века  Фоторепортаж
Певица Приходько назвала выступающих в России украинских артистов предателями
Важное
Певица Приходько назвала выступающих в России украинских артистов предателями  Фоторепортаж
Украинский певец Козловский заявил, что не считает Россию агрессором
Важное
Украинский певец Козловский заявил, что не считает Россию агрессором  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Кличко назвал проблемы с подачей тепла в квартиры Киева
Эксклюзив  Кличко назвал проблемы с подачей тепла в квартиры Киева  Видеорепортаж
31.10.2017
Кличко похвастался масштабом ремонтных работ в Киеве
Эксклюзив  Кличко похвастался масштабом ремонтных работ в Киеве
31.10.2017
Дейдей считает, что убийство Окуевой является не последней резонансной смертью
Эксклюзив  Дейдей считает, что убийство Окуевой является не последней резонансной смертью  Видеорепортаж
31.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 30 октября - 5 ноября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 30 октября - 5 ноября
30.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика