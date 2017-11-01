Отец задержанного в России Гриба заявил, что его не пустили к сыну

MIGnews.com.ua

Отец задержанного в России 19-летнего украинца Павла Гриба Игорь заявил, что его ну пустили к сыну, пишет УНН.

"Сегодня утром вернулись в Киев. Следователь увидеться не позволил", - рассказал Гриб.

При этом он отметил, что ему не известно, когда суд соберется в следующий раз для рассмотрения дела его сына.

Напоним, в августе текущего года в Беларуси без вести пропал сын украинского офицера, 19-летний граждан Украины Павел Гриб. Через некотрое время стало известно, что он находится в управлении Федеральной службы безопасности России в Краснодаре. Гриба задержали по обвинению в совершении преступления по ч.1 ст 205 УК России.