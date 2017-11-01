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В Минсоцполитики рассказали, скольким пенсионерам повысят выплаты в ноябре
01.11.2017 13:51

В Минсоцполитики рассказали, скольким пенсионерам повысят выплаты в ноябре

Пенсионеры, у которых размер повышения составил меньше 140 гривен, получат доплату за октябрь с повышением в октябре. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Отмечается, что в октябре повышение пенсий получили более 6,9 миллионов украинцев, а в ноябре его получат еще 3 миллиона.

"Последний перерасчет пенсий проводился в 2012 году, но с применением показателя средней заработной платы по Украине за 2007 год (1197,91грн.). За это время средняя зарплата по Украине, применяется при исчислении пенсии, выросла до 3764,4 грн., Или более чем в 3 раза. Перерасчет пенсий ликвидирует этот дисбаланс. Чем раньше человек вышел на пенсию, тем выше доплата при осовремененнии пенсии", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" относительно повышения пенсий.

Теги материала: пенсия, повышение, Минсоцполитики, выплаты
Новости СМИ2
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