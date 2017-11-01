В Минсоцполитики рассказали, скольким пенсионерам повысят выплаты в ноябре

MIGnews.com.ua

Пенсионеры, у которых размер повышения составил меньше 140 гривен, получат доплату за октябрь с повышением в октябре. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Отмечается, что в октябре повышение пенсий получили более 6,9 миллионов украинцев, а в ноябре его получат еще 3 миллиона.

"Последний перерасчет пенсий проводился в 2012 году, но с применением показателя средней заработной платы по Украине за 2007 год (1197,91грн.). За это время средняя зарплата по Украине, применяется при исчислении пенсии, выросла до 3764,4 грн., Или более чем в 3 раза. Перерасчет пенсий ликвидирует этот дисбаланс. Чем раньше человек вышел на пенсию, тем выше доплата при осовремененнии пенсии", - говорится в сообщении.