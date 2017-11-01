В октябре в Украине 25 раз нарушили права журналистов

MIGnews.com.ua

Права журналистов в Украине были нарушены 25 раз в октябре этого года. Об этом свидетельствует ежемесячный мониторинг Института массовой информации.

Так, зафиксировано десять случаев препятствования представителям средств массовой информации, пять - угроз и запугивания, три факта избиения и нападения, три - недопущения к информации, по два случая политического и юридического давления.

Самое большое количество случаев нарушения прав журналистов на профессию зафиксировано со стороны представителей местных властей (семь случаев), правоохранителей и частных лиц (шесть случаев).

Киев стал лидером нарушений среди регионов, где зарегистрировано 11 фактов, за ним расположились Одесская и Полтавская области - по три случая.

Помимо этого, зафиксированы два случая в оккупированном Крыму.

Всего с начала 2017 года произошло 232 случая нарушения свободы слова и прав журналистов.