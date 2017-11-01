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В октябре в Украине 25 раз нарушили права журналистов
01.11.2017 11:52

В октябре в Украине 25 раз нарушили права журналистов

Права журналистов в Украине были нарушены 25 раз в октябре этого года. Об этом свидетельствует ежемесячный мониторинг Института массовой информации.

Так, зафиксировано десять случаев препятствования представителям средств массовой информации, пять - угроз и запугивания, три факта избиения и нападения, три - недопущения к информации, по два случая политического и юридического давления.

Самое большое количество случаев нарушения прав журналистов на профессию зафиксировано со стороны представителей местных властей (семь случаев), правоохранителей и частных лиц (шесть случаев).

Киев стал лидером нарушений среди регионов, где зарегистрировано 11 фактов, за ним расположились Одесская и Полтавская области - по три случая.

Помимо этого, зафиксированы два случая в оккупированном Крыму.

Всего с начала 2017 года произошло 232 случая нарушения свободы слова и прав журналистов.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во вторник, 24 октября, журналисты Греции объявили о двухдневной забастовке: в течение 48-и часов в стране не будут выходить новости на радио, телевидении и в сети.

Теги материала: Украина, журналисты, права, нарушение
Новости СМИ2
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