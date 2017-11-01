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Кадыров прокомментировал убийство Окуевой
01.11.2017 11:19

Кадыров прокомментировал убийство Окуевой

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает, что за убийством Амины Окуевой стоят украинские спецслужбы. Об этом он написал в своем канале в Telegram.

"Не надо искать медвежий след, когда медведь стоит перед тобой! В Киеве прекрасно знают, что Никифорову безжалостно расстреляли свои же родные спецслужбы. Перефразируя Тараса Бульбу, можно сказать, кто породил, тот и убил", - отметил Кадыров.

При этом он подчеркнул: "Украинские спецслужбы решили пристрелить не двух, а трёх зайцев - избавиться от родной бандитки, отвлечь внимание западных хозяев от протестных антиправительственных митингов, попытаться еще раз обвинить Россию в своих собственных бедах".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, народный депутат Украины Игорь Мосийчук заявил, что покушение на него и ветеранов АТО Амину Окуеву и Адама Осмаева было совершено одной и той же группой террористов-кадыровцев.

Теги материала: Окуева, убийство, Рамзан Кадыров
Новости СМИ2
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