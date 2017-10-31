В Одесском аэропорту экстренно приземлился самолет, следовавший из России в Турцию

MIGnews.com.ua

Самолет А320, который направлялся из российского аэропорта "Домодедово" в Москве в Турцию, совершил экстренную посадку в международном аэропорту в Одессе. Об этом сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

Такие меры были приняты в связи с подозрительным поведением одного из пассажиров.

"Один из пассажиров пожаловался на состояние здоровья, а именно на расстройство в желудке, и долгое время находился в помещении туалета, экипаж, учитывая подозрительные действия пассажира, провел детальный обзор туалетной кабины и обнаружил в помещении скрытую подозрительную сумку", - говорится в сообщении.

В настоящее время к самолету отправились представители кинологического подразделения Государственной пограничной службы Украины. После того, как они осмотрят подозрительный предмет, выяснится, были ли основания для тревоги или нет.

"Но в любом случае, отмечу бдительность и решимость турецкого экипажа, молодцы", - добавил Форостяк.

Также он не назвал номера рейса "чтобы не беспокоить родственников или предотвратить возможные негативные последствия для компании перевозчика".