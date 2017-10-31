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В Киеве правоохранители изъяли у мужчины почти 2 тысячи боеприпасов
31.10.2017 15:24

В Киеве правоохранители изъяли у мужчины почти 2 тысячи боеприпасов  Фоторепортаж

Сотрудники прокуратуры и Национальной полиции Киева задержали мужчину, который незаконно приобрел и хранил боеприпасы в своем доме и автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киев.

Выяснилось, что злоумышленник купил боеприпасы приблизительно в декабре 2016 года во время пребывания в зоне АТО.

Правоохранители нашли и изъяли 1906 патронов к огнестрельному оружию, 46 гранат и другие боеприпасы в ходе осмотра автомобиля марки Ford Transit и жилища мужчины.

Преступнику сообщили о подозрении по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Также продолжается досудебное расследование.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники правоохранительных органов Черкасской области изъяли у жителя населенного пункта Маньковка арсенал оружия.

Теги материала: Киев, полиция, прокуратура, боеприпасы, арсенал, фото
Новости СМИ2
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