В Германии арестовали сирийца, которого подозревают к подготовке теракта

Во вторник, 31 октября, в Германии полиция арестовала 19-летнего сирийца, которого подозревают в подготовке теракта с целью убийства большего числа людей. Об этом сообщает РБК-Украина.
Стоит отметить,что задержание произошло в северо-восточном городе Шверин. Полиция тщательно обыскала его дом.
"Обвиняемый Ямен А. находится под серьезным подозрением в планировании теракта с исламистским мотивом при использовании взрывчатого вещества в Германии и уже конкретной подготовке к этому", - заявили в прокуратуре.
По данным источника, Ямен А. принял решение взорвать бомбу в Германии еще в июле 2017 года и хотел убить и ранить максимально возможное количество людей. Для этого сириец начал приобретать химикаты и комплектующие части взрывчатки. Пока неизвестно, определился ли подозреваемый с конкретной целью для взрыва. Кроме этого, пока нет подтверждений того, что он принадлежал к какой-либо террористической организации.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, количество погибших в результате двойного теракта, произошедшего в Могадишо, возросло до 85 человек. Еще несколько десятков человек были ранены. Местные власти сообщили, что пострадали 250 человек. Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед объявил трехдневный траур.