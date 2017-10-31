В Германии арестовали сирийца, которого подозревают к подготовке теракта

MIGnews.com.ua

Во вторник, 31 октября, в Германии полиция арестовала 19-летнего сирийца, которого подозревают в подготовке теракта с целью убийства большего числа людей. Об этом сообщает РБК-Украина .

Стоит отметить,что задержание произошло в северо-восточном городе Шверин. Полиция тщательно обыскала его дом.

"Обвиняемый Ямен А. находится под серьезным подозрением в планировании теракта с исламистским мотивом при использовании взрывчатого вещества в Германии и уже конкретной подготовке к этому", - заявили в прокуратуре.

По данным источника, Ямен А. принял решение взорвать бомбу в Германии еще в июле 2017 года и хотел убить и ранить максимально возможное количество людей. Для этого сириец начал приобретать химикаты и комплектующие части взрывчатки. Пока неизвестно, определился ли подозреваемый с конкретной целью для взрыва. Кроме этого, пока нет подтверждений того, что он принадлежал к какой-либо террористической организации.