Михалок в новом клипе показал жену и сына

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Во вторник, 31 октября, белорусско-украинская группа Brutto представила свой новый клип на песню "Годзе", в котором главные роли сыграли члены семьи фронтмена Brutto : Сергей Михалок, его жена Светлана Зеленковская и сын Макар, сообщает ELLE.

"Путешествуя как Пилигриммы по свету, мы с Зелей научились скрывать от посторонних волнение за Макара, за остальных детей, за наше будущее. Но в клипе мы постарались показать ту атмосферу, в которой мы находились в первые годы становления Brutto. Сейчас главные бури позади и мы верим, что именно наши дети дают нам силы идти своим путём даже в самые тёмные времена", - рассказал фронтмен группы Михалок.

По словам режиссера Дмитрия Авдеева, песня "Годзе" бесконечно настолько многогранна, что снять хотелось огромное количество версий. В этой песне каждый поймет что-то важное для себя.

Стоит отметить, что сейчас группа BRUTTO находится в грандиозном украинско-белорусском туре в поддержку альбома "Рокі".