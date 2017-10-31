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Михалок в новом клипе показал жену и сына
31.10.2017 12:19

Михалок в новом клипе показал жену и сына  Видеорепортаж

Во вторник, 31 октября, белорусско-украинская группа Brutto представила свой новый клип на песню "Годзе", в котором главные роли сыграли члены семьи фронтмена Brutto : Сергей Михалок, его жена Светлана Зеленковская и сын Макар, сообщает ELLE.

"Путешествуя как Пилигриммы по свету, мы с Зелей научились скрывать от посторонних волнение за Макара, за остальных детей, за наше будущее. Но в клипе мы постарались показать ту атмосферу, в которой мы находились в первые годы становления Brutto. Сейчас главные бури позади и мы верим, что именно наши дети дают нам силы идти своим путём даже в самые тёмные времена", - рассказал фронтмен группы Михалок.

По словам режиссера Дмитрия Авдеева, песня "Годзе" бесконечно настолько многогранна, что снять хотелось огромное количество версий. В этой песне каждый поймет что-то важное для себя.

Стоит отметить, что сейчас группа BRUTTO находится в грандиозном украинско-белорусском туре в поддержку альбома "Рокі".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Беларуси на концерте рок-группы Brutto, во время исполнения песни "Гарри", посвященной украинским бойцам в АТО, белорусы почтили память украинских героев, которые погибли на Донбассе, и выразили сочувствие украинскому народу.

Теги материала: клип, ВИДЕО, Ляпис Трубецкой
Новости СМИ2
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