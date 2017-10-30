Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
В Черновцах разбушевался мощный ураган
30.10.2017 20:25

В Черновцах разбушевался мощный ураган  Фоторепортаж

Мощный ураган, который в понедельник, 30 октября, пронесся по городу Черновцы, привел к большому количеству негативных последствий, среди которых поваленные деревья и оборванные линии электропередач. О последствиях стихии пишет местное издание Думай.

По информации предоставленной изданием, стихией также были разрушены три городских светофора, а также уничтожены большое количество дорожных знаков.

Также известно, что в центральном районе Одессы на проезжую часть из-за сильных порывов ветра рухнуло дерево, вследствие чего были повреждены четыре автомобиля, а движение всех видов транспорта оказалось заблокированным. Кроме того, по улице Кордубы дерево свалилось на машину службы такси, в результате чего были травмированы четыре человека.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, ураган, прошедший в воскресенье, 29 октября, на территории Северного побережья США, лишил электроснабжения более 600 тысяч помещений  и частных домов. На  побережье  также повалены множество деревьев и затоплены дороги вследствие наводнения. 

Теги материала: ураган, шторм, Украина, страна, авария, автомобиль, ветер, Черновцы
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [4] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

BMW Стива Джобса выставили на аукцион
Важное
BMW Стива Джобса выставили на аукцион  Фоторепортаж
День автомобилиста: лучшие поздравления с праздником
Важное
День автомобилиста: лучшие поздравления с праздником
Последний действующий автозавод закрылся в Австралии
Важное
Последний действующий автозавод закрылся в Австралии
В нескольких регионах Украины спасатели объявили штормовое предупреждение
Важное
В нескольких регионах Украины спасатели объявили штормовое предупреждение
В Одессе посреди дороги появилась яма размером с автомобиль
Важное
В Одессе посреди дороги появилась яма размером с автомобиль  Фоторепортаж
Киевский троллейбус "сел" днищем на дорогу из-за хлынувших пассажиров
Важное
Киевский троллейбус "сел" днищем на дорогу из-за хлынувших пассажиров  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лунный гороскоп на неделю 30 октября - 5 ноября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 30 октября - 5 ноября
30.10.2017
Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
Эксклюзив  Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
28.10.2017
Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
Эксклюзив  Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
25.10.2017
Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
Эксклюзив  Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
24.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика