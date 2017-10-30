В Черновцах разбушевался мощный ураган

MIGnews.com.ua

Мощный ураган, который в понедельник, 30 октября, пронесся по городу Черновцы, привел к большому количеству негативных последствий, среди которых поваленные деревья и оборванные линии электропередач. О последствиях стихии пишет местное издание Думай .

По информации предоставленной изданием, стихией также были разрушены три городских светофора, а также уничтожены большое количество дорожных знаков.

Также известно, что в центральном районе Одессы на проезжую часть из-за сильных порывов ветра рухнуло дерево, вследствие чего были повреждены четыре автомобиля, а движение всех видов транспорта оказалось заблокированным. Кроме того, по улице Кордубы дерево свалилось на машину службы такси, в результате чего были травмированы четыре человека.