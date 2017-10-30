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Одну из утвержденных стран отстранили от Евровидения-2018 из-за долгов
30.10.2017 19:19

Одну из утвержденных стран отстранили от Евровидения-2018 из-за долгов

Европейский вещательный союз не разрешил участвовать в международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2018 году Македонии, пишет ESCtoday.

Причиной такого решения стала существенная задолженность национального вещателя страны MRT перед вещательным союзом.

 Вследствие этого, Македония отныне не имеет права на доступ к услугам, которые предоставляет Европейский вещательный союз. Среди них и новости конкурса, право  на трансляцию спортивных мероприятий, юридическую, техническую и научно-исследовательскую экспертизу и лоббирование услуг.

В первую очередь, MRT больше не имеет права на участие в песенном конкурсе Евровидение-2018, однако сохраняет право на принятие участия в Детском Евровидении в 2018 году.

Таким заявлением EBU окончательно подтвердил факт того, что Македония не будет участвовать  в Евровидении, которое состоится в мае в Лиссабоне.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, столица Беларуси город Минск примет детский песенный конкурс "Евровидение" в 2018 году. В этом году было принято решение об изменении правил и определении места проведения конкурса до финала детского Евровидения-2017 в Тбилиси.

Теги материала: Евровидение, конкурс, долг, долги, Португалия, Македония
Новости СМИ2
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