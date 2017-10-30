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Порошенко отдал свою зарплату за сентябрь на благотворительность
30.10.2017 18:13

Порошенко отдал свою зарплату за сентябрь на благотворительность  Фоторепортаж

Заработная плата президента Украины Петра Порошенко за сентябрь текущего года составила 28 тысяч гривен. О соответствующем факте сообщило издание Українські Новини, ссылаясь на официальную информацию Администрации президента Украины, предоставленную по запросу.

Согласно информации Администрации, из зарплаты президента ежемесячно вычитается налог на доходы физических лиц и военный сбор, сумма которых составляет 5 тысяч 460 гривен.

"Заработная плата Президента Украины состоит лишь из должностного оклада в размере 28 000 гривен... За сентябрь 2017 года начисленная сумма заработной платы Президента Украины Порошенко П. А. составляла 28 000 гривен, удержания из заработной платы (налог на доходы физических лиц, военный сбор) - 5 460 гривен", - уточняется в сообщении.

Также подчеркивается, что, согласно предоставленному документу, вся зарплате Петра Алексеевича была перечислена   на благотворительные цели.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в зону проведения антитеррористической операции на востоке Украины передали 100 санитарных автомобилей и 30 единиц бронированной санитарной техники. 

Теги материала: Петр Порошенко, Порошенко, президент, Украина, благотворительность, деньги
Новости СМИ2
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