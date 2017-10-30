Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Англиканская церковь решила благословлять гомосексуальные пары
30.10.2017 17:05

Англиканская церковь решила благословлять гомосексуальные пары

Руководящий орган Англиканской цервой Генеральный Синод решил обсудить на встрече вопрос введения в литургическую практику церемонии благословения гомосексуальных пар в связи с предложением одной епархий, которое было поддержано епископом, пишет Седмица, ссылаясь на The Telegraph.

По информации издания, епископ Херефордской епархии Церкви Англии выступил за проведение благословения в церкви однополых пар, брак которых был зарегистрирован официально либо было те, которые зарегистрировали свое гражданское партнерство.

Данное предложение выдвинули местные  священнослужители, его приняли в соответствии с тем, что за проголосовал 41 человек, вопреки тому, что против выступили 18 человек и четверо воздержались.  Епископ Херефордский Ричард Фрит также выступил в поддержку предложения о венчании однополых пар. Он сказал, что данный вопрос был поднят после того, как местное духовенство было буквально завалено просьбами от прихожан об осуществлении такого рода услуг.

После этого Генеральный Синод пообещал обсудить этот вопрос во время очередного собрания.

Как сообщал MIGnews.com.ua, известный американский актер и двукратный обладатель премии "Оскар" Кевин Спейси признался, что у него были отношения с женщинами и мужчинами, но теперь он предпочитает последних. Кевин Спейси решил рассказать об этом после того, как актер из фильма "Стартрек" Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах.

Теги материала: гей, гомосексуализм, церковь, благословение, Англия
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Пара геев-россиян порезала себя возле парламента в Хельсинки
Важное
Пара геев-россиян порезала себя возле парламента в Хельсинки  Фоторепортаж
Ребенок нашел в унитазе метрового редкого питона
Важное
Ребенок нашел в унитазе метрового редкого питона  Фоторепортаж
Австралийских священников обяжут рассказывать о преступлениях, услышанных на исповеди
Важное
Австралийских священников обяжут рассказывать о преступлениях, услышанных на исповеди
Американский мужчина-трансгендер выносил и родил здорового ребенка
Важное
Американский мужчина-трансгендер выносил и родил здорового ребенка  Фоторепортаж
Джейн Остин заменила Дарвина на 10-фунтовой банкноте
Важное
Джейн Остин заменила Дарвина на 10-фунтовой банкноте  Фоторепортаж  Видеорепортаж
Папа Римский запретил церквям использовать на причастиях хлеб без глютена
Важное
Папа Римский запретил церквям использовать на причастиях хлеб без глютена

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лунный гороскоп на неделю 30 октября - 5 ноября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 30 октября - 5 ноября
30.10.2017
Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
Эксклюзив  Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
28.10.2017
Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
Эксклюзив  Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
25.10.2017
Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
Эксклюзив  Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
24.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика