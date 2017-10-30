Англиканская церковь решила благословлять гомосексуальные пары

MIGnews.com.ua

Руководящий орган Англиканской цервой Генеральный Синод решил обсудить на встрече вопрос введения в литургическую практику церемонии благословения гомосексуальных пар в связи с предложением одной епархий, которое было поддержано епископом, пишет Седмица , ссылаясь на The Telegraph.

По информации издания, епископ Херефордской епархии Церкви Англии выступил за проведение благословения в церкви однополых пар, брак которых был зарегистрирован официально либо было те, которые зарегистрировали свое гражданское партнерство.

Данное предложение выдвинули местные священнослужители, его приняли в соответствии с тем, что за проголосовал 41 человек, вопреки тому, что против выступили 18 человек и четверо воздержались. Епископ Херефордский Ричард Фрит также выступил в поддержку предложения о венчании однополых пар. Он сказал, что данный вопрос был поднят после того, как местное духовенство было буквально завалено просьбами от прихожан об осуществлении такого рода услуг.

После этого Генеральный Синод пообещал обсудить этот вопрос во время очередного собрания.