Пользователи обвинили Facebook в прослушивании и использовании бесед

MIGnews.com.ua

Пользователи социальной сети, объединившись, выдвинули обвинение Facebook в том, что она прослушивает личные телефонные разговоры, пишет The Sherbrooke Times .

Пользователи со всего мира утверждают, что полученная из разговоров информация используется соцсетью для таргетированной рекламы. Ответить на претензии людей согласился вице-президент компании Роб Голдман, прокомментировавший инцидент.

"Я отвечаю за рекламу в Facebook. Мы не используем и никогда не использовали ваши микрофоны для рекламы", - говорится в заявлении вице-президента.

Пользователи, в свою очередь, подчеркнули, что их разговоры сопровождают интересные якобы совпадения.

"Мы с соседями по комнате обсуждали участие в клинических испытаниях. Позже мы все увидели рекламу клинических испытаний", - написал пострадавший.

"Я говорил о желании завести кота. Я нигде не публиковал объявления об этом, но начал получать рекламу кошачьего корма", - поддержал обсуждение другой пользователь.