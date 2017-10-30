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Пользователи обвинили Facebook в прослушивании и использовании бесед
30.10.2017 15:52

Пользователи обвинили Facebook в прослушивании и использовании бесед

Пользователи социальной сети, объединившись, выдвинули обвинение Facebook в том, что она прослушивает личные телефонные разговоры, пишет The Sherbrooke Times.

Пользователи со всего мира утверждают, что полученная из разговоров информация используется соцсетью для таргетированной рекламы. Ответить на претензии людей согласился вице-президент компании Роб Голдман, прокомментировавший инцидент.

"Я отвечаю за рекламу в Facebook. Мы не используем и никогда не использовали ваши микрофоны для рекламы", - говорится в заявлении вице-президента.

Пользователи, в свою очередь, подчеркнули, что их разговоры сопровождают интересные якобы совпадения.

"Мы с соседями по комнате обсуждали участие в клинических испытаниях. Позже мы все увидели рекламу клинических испытаний", - написал пострадавший.

"Я говорил о желании завести кота. Я нигде не публиковал объявления об этом, но начал получать рекламу кошачьего корма", - поддержал обсуждение другой пользователь.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее,  Дональд Трамп публично заявил, что социальная сеть Facebook во время президентских выборов в 2016 году явно поддерживала его конкурента Хиллари Клинтон, а не его.  

Теги материала: прослушивание, соцсеть, социальная сеть, Facebook, пользователи
Новости СМИ2
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