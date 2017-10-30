Стала известна причина распада дуэта "Потап и Настя"

MIGnews.com.ua

В четверг, 2 ноября, Настя Каменских представит первый сингл и клип "#этомояночь" в рамках собственного сольного проекта NK, сообщает УНИАН .

По словам самой певицы, сценическое имя - NK - выбрано неслучайно и является ключевым элементом ее философии, синонимом успеха, таланта, вдохновения и мотивации.

Стоит отметить, что в новом клипе, который снял известный клипмейкер Алан Бадоев, NK предстанет перед поклонниками в образе кубинской красотки, строптивый нрав которой не позволяет ей скрывать свои эмоции.

"Мне всегда приписывали какие-то зарубежные корни, учитывая мою внешность. Я и сама чувствую себя девушкой-космополитом. Ведь я родилась в Украине, росла в Италии, длительное время жила и выступала в Штатах, посетила практически весь мир с гастролями. И в каждой стране, в каждом менталитете я находила что-то интересное и впитывала это в себя. Теперь, имея такой колоссальный творческий и жизненный опыт, я запускаю NK - музыку, которая не имеет границ", - добавила певица.