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Стала известна причина распада дуэта "Потап и Настя"
30.10.2017 14:59

Стала известна причина распада дуэта "Потап и Настя"

В четверг, 2 ноября, Настя Каменских представит первый сингл и клип "#этомояночь" в рамках собственного сольного проекта NK, сообщает УНИАН.

По словам самой певицы, сценическое имя - NK - выбрано неслучайно и является ключевым элементом ее философии, синонимом успеха, таланта, вдохновения и мотивации.

Стоит отметить, что в новом клипе, который снял известный клипмейкер Алан Бадоев, NK предстанет перед поклонниками в образе кубинской красотки, строптивый нрав которой не позволяет ей скрывать свои эмоции.

"Мне всегда приписывали какие-то зарубежные корни, учитывая мою внешность. Я и сама чувствую себя девушкой-космополитом. Ведь я родилась в Украине, росла в Италии, длительное время жила и выступала в Штатах, посетила практически весь мир с гастролями. И в каждой стране, в каждом менталитете я находила что-то интересное и впитывала это в себя. Теперь, имея такой колоссальный творческий и жизненный опыт, я запускаю NK - музыку, которая не имеет границ", - добавила певица.

Как сообщал MIGnews.com.ua, члены украинского коллектива "Потап и Настя" Алексей Потапенко и Анастасия Каменских сделали официальное заявление относительно будущего своего творчества.

Теги материала: Каменских, карьера, Настя Каменских, распад, Светская жизнь
Новости СМИ2
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