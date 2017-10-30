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Французские и бельгийские ученые обнаружили новый вид травоядных динозавров
30.10.2017 14:43

Французские и бельгийские ученые обнаружили новый вид травоядных динозавров

На юге Франции археологи обнаружили часть челюсти динозавра и несколько зубов Matheronodon provincialis, сообщает Newsone.

Стоит отметить, что находки отнесли к семейству рабдодонтидов, которые жили на всех континентах. У этих динозавров были массивные челюсти, похожие на ножницы, которыми динозавр жевал жесткие волокнистые листья и стебли.

По данным ученых, этот динозавр питался растениями, которые другие травоядные динозавры не употребляли.

Кроме этого, палеонтологи, сделав реконструкцию черепа Matheronodon provincialis, предполагают, что его зубы были острее, чем у других травоядных динозавров, а длина его тела достигала примерно 5 метров.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Киевской области женщина обнаружила возле дома игуану и приняла ее за динозавра, который ест ее кабачки. На данный момент земноводное находится в ветеринарной клинике Киевского зоопарка, где ее лечением занимаются специалисты-герпетологи.

Теги материала: динозавр, археологи, Франция
Новости СМИ2
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