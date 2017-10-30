Французские и бельгийские ученые обнаружили новый вид травоядных динозавров

MIGnews.com.ua

На юге Франции археологи обнаружили часть челюсти динозавра и несколько зубов Matheronodon provincialis, сообщает Newsone .

Стоит отметить, что находки отнесли к семейству рабдодонтидов, которые жили на всех континентах. У этих динозавров были массивные челюсти, похожие на ножницы, которыми динозавр жевал жесткие волокнистые листья и стебли.

По данным ученых, этот динозавр питался растениями, которые другие травоядные динозавры не употребляли.

Кроме этого, палеонтологи, сделав реконструкцию черепа Matheronodon provincialis, предполагают, что его зубы были острее, чем у других травоядных динозавров, а длина его тела достигала примерно 5 метров.