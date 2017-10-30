В США тюлень решил отдохнуть на взлетной полосе

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В аэропорту Барроу на Аляске 200-килограммовый тюлень решил вздремнуть на местной взлетной полосе, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что заснять необычного гостя удалось одному из работников аэродрома.

Сотрудник аэропорта Скотт Бэбкок убирал снег после шторма, когда неожиданно увидел животное. Он и опубликовал ролик с тюленем на своей страннице в Facebook. К настоящему моменту видео успело собрать почти 150 тысяч просмотров.

"Это было очень неожиданно - увидеть тюленя на взлетной полосе. Мне доводилось видеть многое, однако не такое", - рассказал Бэбкок.