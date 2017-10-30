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В США тюлень решил отдохнуть на взлетной полосе
30.10.2017 12:23

В США тюлень решил отдохнуть на взлетной полосе  Фоторепортаж  Видеорепортаж

В аэропорту Барроу на Аляске 200-килограммовый тюлень решил вздремнуть на местной взлетной полосе, сообщает Корреспондент.

Стоит отметить, что заснять необычного гостя удалось одному из работников аэродрома.

Сотрудник аэропорта Скотт Бэбкок убирал снег после шторма, когда неожиданно увидел животное. Он и опубликовал ролик с тюленем на своей страннице в Facebook. К настоящему моменту видео успело собрать почти 150 тысяч просмотров.

"Это было очень неожиданно - увидеть тюленя на взлетной полосе. Мне доводилось видеть многое, однако не такое", - рассказал Бэбкок.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Англии детеныш тюленя пытался украсть у дайвера камеру.

Теги материала: ВИДЕО, тюлень, аэропорт
Новости СМИ2
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