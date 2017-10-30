В киевском аэропорту задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

MIGnews.com.ua

Гражданин Российской Федерации, находившийся в международном розыске, был задержан пограничниками в международном аэропорту "Киев" (Жуляны). Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

"Во время оформления пассажиров рейса "Барселона-Киев" на россиянина сработала база данных Интерпола. Мужчину 1970 года рождения разыскивали правоохранительные органы России за мошенничество в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что о задержании мужчины незамедлительно сообщили в украинское бюро Интерпола в Киеве. Мужчину передали сотрудникам Национальной полиции.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что после подключения пунктов пропуска к базам данных Интерпола пограничники почти ежедневно обнаруживают на границе правонарушителей, документы и транспортные средства, которые находятся в международном розыске.