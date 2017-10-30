Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
В киевском аэропорту задержали разыскиваемого Интерполом россиянина
30.10.2017 10:42

В киевском аэропорту задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

Гражданин Российской Федерации, находившийся в международном розыске, был задержан пограничниками в международном аэропорту "Киев" (Жуляны). Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

"Во время оформления пассажиров рейса "Барселона-Киев" на россиянина сработала база данных Интерпола. Мужчину 1970 года рождения разыскивали правоохранительные органы России за мошенничество в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что о задержании мужчины незамедлительно сообщили в украинское бюро Интерпола в Киеве. Мужчину передали сотрудникам Национальной полиции.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что после подключения пунктов пропуска к базам данных Интерпола пограничники почти ежедневно обнаруживают на границе правонарушителей, документы и транспортные средства, которые находятся в международном розыске.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в аэропорту "Борисполь" задержали журналиста из Азейбарждана, которого разыскивает Интерпол.

Теги материала: Госпогранслужба, Россия, гражданин, Интерпол, розыск, задержание
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В США считают, что Россия использует коррупцию в Украине
Важное
В США считают, что Россия использует коррупцию в Украине
СБУ зафиксировала более 50 попыток вербовки украинцев российскими спецслужбами
Важное
СБУ зафиксировала более 50 попыток вербовки украинцев российскими спецслужбами
Суд в Киеве арестовал задержанную журналистку из Казахстана
Важное
Суд в Киеве арестовал задержанную журналистку из Казахстана
Израильская полиция задержала палестинца из-за пожелания "Доброго утра" в Facebook
Важное
Израильская полиция задержала палестинца из-за пожелания "Доброго утра" в Facebook
Киевская полиция задержала журналистку из Казахстана
Важное
Киевская полиция задержала журналистку из Казахстана
В Сумской области пограничники задержали 12 нелегалов
Важное
В Сумской области пограничники задержали 12 нелегалов  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
Эксклюзив  Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
28.10.2017
Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
Эксклюзив  Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
25.10.2017
Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
Эксклюзив  Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
24.10.2017
Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
Эксклюзив  Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
23.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика