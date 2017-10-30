В США считают, что Россия использует коррупцию в Украине

MIGnews.com.ua

Сенатор Соединенных Штатов Америки Крис Мерфи посетил Украину, пишет Голос Америки .

По словам американского дипломата, целью его поездки было узнать все о ситуации на Донбассе и о том, как Америка может помочь странам Восточной Европы противостоять российской агрессии.

Стоит отметить, что в рамках визита Мерфи выступил с речью во Львовском католическом университете. Во время общения со студентами этого учебного заведения они рассказали сенатору о коррупции в Украине.

"Россия пользуется коррупцией, поскольку она подрывает поддержку украинского национального правительства, которое пытается объединить страну для борьбы с российским вторжением", - заявил Мерфи.

Также он посетил Яворовский полигон, на котором американские солдаты тренируют украинскую пехоту.

"Хорошо оценить, насколько эффективно используются наши деньги на тренировки", - заявил сенатор США.

И добавил: "Борьба за будущее этой страны должна вестись украинцами, а не американцами, но незначительные инвестиции в тренировки - это большие дивиденды для региональной безопасности".