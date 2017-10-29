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Документы ЦРУ: Гитлер не погиб, а сбежал после войны в Америку
29.10.2017 21:39

Документы ЦРУ: Гитлер не погиб, а сбежал после войны в Америку  Фоторепортаж

Центральное разведывательное управление рассекретило документы, в соответствии с которыми удалось косвенно доказать, что в 1945 году Адольф Гитлер не покончил жизнь самоубийством, а сбежал на территорию Латинской Америки, передает Спутник

Так, по информации ЦРУ, один из разведчиков в 1955 году проинформировал о том, что экс- эсэсовец Филипп Ситроен регулярно организовывал встречи после завершения Второй мировой войны с Гитлером, скрывшись в Колумбии под фамилией Шриттельмайер.

В своем докладе информатор также указал, что Ситроен контактировал с фюрером около одного раза в месяц во время командировок в Колумбию. Чтобы доказать информацию, агент приложил к отчету фотоснимок, на котором Ситроен изображен с человеком, напоминающим Адольфа Гитлера. Он был сделан в 1954 году в городе Тунха.

Некоторое время спустя, по утверждению информатора, Гитлер отправился в Аргентину.

Стоит отметить, что по официальной версии, Гитлер вместе с женой Евой Браун покончили с собой 30 апреля 1945 в городе Берлин вол время того, как столица Германии штурмовалась войсками СССР, а их трупы были сожжены в саду рейхсканцелярии.

Как сообщал MIGnews.com.uа, правоохранительные органы Соединенных Штатов Америки нашли и арестовали в штате Флорида клоуна-убийцу, который 27 лет назад совершил преступление и скрылся. Сперва полицейские подозревали в совершении убийства мужа жертвы Майкла Уорена, а также его любовницу Шилу Кин. 

Теги материала: Гитлер, документы, жизнь, ЦРУ, Германия
Новости СМИ2
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