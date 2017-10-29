Документы ЦРУ: Гитлер не погиб, а сбежал после войны в Америку

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Центральное разведывательное управление рассекретило документы, в соответствии с которыми удалось косвенно доказать, что в 1945 году Адольф Гитлер не покончил жизнь самоубийством, а сбежал на территорию Латинской Америки, передает Спутник .

Так, по информации ЦРУ, один из разведчиков в 1955 году проинформировал о том, что экс- эсэсовец Филипп Ситроен регулярно организовывал встречи после завершения Второй мировой войны с Гитлером, скрывшись в Колумбии под фамилией Шриттельмайер.

В своем докладе информатор также указал, что Ситроен контактировал с фюрером около одного раза в месяц во время командировок в Колумбию. Чтобы доказать информацию, агент приложил к отчету фотоснимок, на котором Ситроен изображен с человеком, напоминающим Адольфа Гитлера. Он был сделан в 1954 году в городе Тунха.

Некоторое время спустя, по утверждению информатора, Гитлер отправился в Аргентину.

Стоит отметить, что по официальной версии, Гитлер вместе с женой Евой Браун покончили с собой 30 апреля 1945 в городе Берлин вол время того, как столица Германии штурмовалась войсками СССР, а их трупы были сожжены в саду рейхсканцелярии.