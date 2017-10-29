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Выборы в территориальные общины: наблюдатели рассказали о нарушениях
29.10.2017 18:58

Выборы в территориальные общины: наблюдатели рассказали о нарушениях

Наблюдателями были зафиксированы многочисленные нарушения на местных выборах, которые проходят в воскресенье, 29 октября, на территории 201 объединенной территориальной громады, передает пресс-служба "Комитета избирателей Украины".

По информации пресс-службы, наиболее частым нарушением является подвоз избирателей, а также предоставление бюллетеней для голосования без предъявления паспортов.

"В Луганской области подвоз избирателей зафиксирован в Краснореченском ОТО. Граждан привозили на участки автобусами от имени одного из кандидатов. Наблюдатели сообщили об этом факте в полицию. Представители правоохранительных органов составили соответствующий протокол", - рассказали в Комитете избирателей страны.

Кроме того, в Херсонской области, на территории Белозерской объединенной территориальной общины, произошел конфликт во время подвоза избирателей, так мужчины, которые представились активистами, посреди дороги остановили пассажирский автобус, который, как они утверждают, подвозил избирателей на участки.

"В результате между ними возникла словесная перепалка, в ходе которой одна из пассажирок автобуса ударила человека, представившегося журналистом. Пострадавший вызвал полицию и был составлен акт о нападении на журналиста", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 29 октября, зафиксированы первые нарушения на выборах в объединенные территориальные общины (ОТО). Участки в поселке Пищики Киевской области и в селе Верхнекаменское Донецкой области открылись с опозданием. 

Теги материала: выборы, местные выборы, территориальные общины, нарушения, активисты
Новости СМИ2
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