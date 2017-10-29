Украинцев предупредили о дождевом паводке

На протяжении 29-30 октября из-за сильных осадков стоит ожидать формирования дождевого паводка с повышением уровня воды в реках на Закарпатье и северо-западе Украины. Об этом жителей западных регионов предупредила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на официальном сайте, ссылаясь на прогноз украинского гидрометцентра.
Так, по информации ГСЧС, в реках Закарпатья прогнозируется повышение уровня воды над уровнем, который был зафиксирован утром 28 октября: на 0,5-1,5 метра в нижних течениях Боржавы, Латорицы, на Тисе от водпоста Великий Бычков к Вилоку на 2,0 метра, на остальных реках Карпат на 0,2-1,0 метра.
Кроме того, в воскресенье и понедельник на притоках Припяти (Львовская, Волынская, Ровенская, Житомирская области) будет повышен уровень воды на 0,1-0,5 метра.
Спасатели подчеркивают, что уровень воды подымится в пределах русел, негативные последствия не предвидятся.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на территории Украины на период с 29 по 30 октября объявлено штормовое предупреждение вследствие осложнения погодных условий. 29 октября в западных регионах Украины также ожидаются сильные дожди, а в понедельник, 30 октября, начиная с западных областей, с переходом в мокрый снег, местами метель.