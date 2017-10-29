Около 700 правоохранителей следят за порядком во время проведения митинга под Радой

В воскресенье, 29 октября, полиция совместно с Национальной гвардией обеспечивает безопасность участников акции под Верховной Радой Украины, сообщает пресс-служба полиции Киева.
Известно, что экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили призвал людей прийти на вече под Верховной Радой 29 октября, которое запланировано на 12:00 воскресенья.
"За порядком следит около 700 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, сегодня у здания парламента собралось больше всего за последнюю неделю людей: сейчас там находится около 400 человек.
"Чтобы обеспечить безопасность участников акции и на должном уровне поддерживать правопорядок полицейские и гвардейцы усилили патрулирование до завершения мероприятия", - доложили в ведомстве.
Там также выразили надежду, что и организаторы акции, и ее участники будут придерживаться общепринятых правил поведения и не будут нарушать закон.
Полицейские в свою очередь обещают делать все, чтобы предупредить возможные провокации и прекратить правонарушения.
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