Около 700 правоохранителей следят за порядком во время проведения митинга под Радой

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 29 октября, полиция совместно с Национальной гвардией обеспечивает безопасность участников акции под Верховной Радой Украины, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Известно, что экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили призвал людей прийти на вече под Верховной Радой 29 октября, которое запланировано на 12:00 воскресенья.

"За порядком следит около 700 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, сегодня у здания парламента собралось больше всего за последнюю неделю людей: сейчас там находится около 400 человек.

"Чтобы обеспечить безопасность участников акции и на должном уровне поддерживать правопорядок полицейские и гвардейцы усилили патрулирование до завершения мероприятия", - доложили в ведомстве.

Там также выразили надежду, что и организаторы акции, и ее участники будут придерживаться общепринятых правил поведения и не будут нарушать закон.

Полицейские в свою очередь обещают делать все, чтобы предупредить возможные провокации и прекратить правонарушения.