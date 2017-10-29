Выборы в ОТО: зафиксированы первые нарушения на избирательных участках

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 29 октября, зафиксированы первые нарушения на выборах в объединенные территориальные общины (ОТО), сообщает пресс-служба общественной организации "Опора".

"В пгт Краснореченское Кременского района Луганской области в день голосования наблюдатели зафиксировали агитационные материалы партии "Наш край" на территории избирательного участка № 440149. Агитационные материалы были удалены после замечаний общественных наблюдателей. Согласно закону, агитационные материалы нужно убрать с 24 часов последней пятницы, предшествующей дню голосования", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что участки в поселке Пищики Киевской области и в селе Верхнекаменское Донецкой области открылись с опозданием.

Известно, что в Киевской области участок открыли на 40 минут позже из-за дополнительного пересчета бюллетеней. В Донецкой области участок открылся с часовым опозданием. Отмечается, что комиссия накануне не назначила ответственных за раздачу бюллетеней и не подготовила документы для раздачи.

Кроме того сообщается, что в селе Кирданы Житомирской области при утреннем пересчете бюллетеней выявлено несоответствие 3 бюллетеней для голосования за кандидатов в депутаты. Они по форме и цвету соответствуют, но они не были пропечатаны, а были полностью пустые. Бюллетени изъяли и составили соответствующий акт.