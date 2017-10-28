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Новый рекорд: в Житомире приготовили самый длинный шашлык
28.10.2017 13:28

Новый рекорд: в Житомире приготовили самый длинный шашлык  Фоторепортаж

На территории города Житомир в пятницу, 27 октября, был установлен новый национальный рекорд Украины по приготовлению наиболее длинного шашлыка на мангале. Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, написав на своей странице в социальной сети Facebook.

Известно, что организаторы, установившие рекорд, поджарили на мангале, длинна которого составила около 250 метров, более 320 килограмм мяса.

"Речь идет о рекорде - самый длинный в Украине и мире шашлык на мангале!",- написала Лана Ветрова на своей странице, прикрепив к посту фотографии самого длинного шашлыка страны и подчеркнув, что все блюдо организаторы бесплатно раздали прохожим.

Стоит отметить, что официальные представители Национального реестра рекордов, зафиксировав новое достижение, вручили сертификат, подтверждающий новый рекорд, победителям. При этом прошлый подобный рекорд был зафиксирован в 2014 году и принадлежал жителю Тернополя.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, видеоклип на композицию Despacito впервые в истории сети был просмотрен более чем 4 миллиарда раз на странице видеохостинга YouTube. В своей записи Луис Фонси также отметил, что хочет заняться восстановлением местности, на которой был снят ролик. 

Теги материала: рекорд, Книга рекордов, Украина, Житомир, еда, фото
Новости СМИ2
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