В Норвегии откроют первый европейский ресторан под водой

MIGnews.com.ua

Норвежские архитекторы завершили разработку уникального проекта, согласно которому в 2019 году появится подводный ресторан с 36-метровым панорамным окном, сообщает CNN .

По информации издания, строительство подводного ресторана стартует в феврале 2018 года, в южном регионе побережья Норвегии. Конструкция будет состоять из трех уровней и сможет принять одновременно до ста посетителей, которые погрузятся по воду на глубину в более чем пять метров.

По информации, отображенной в проекте, сразу после входа в здание будет размещена гардеробная, далее бар с шампанским, в котором посетители смогут отметить переход от линии суши к океану. Глубже разместится большой столовый зал с двумя длинными и несколькими небольшими столами, а за ними огромное акриловое окно длиной в более 36 метров, сквозь которое можно будет следить за подводным миром.