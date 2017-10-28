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В Норвегии откроют первый европейский ресторан под водой
28.10.2017 11:59

В Норвегии откроют первый европейский ресторан под водой  Фоторепортаж

Норвежские архитекторы завершили разработку уникального проекта, согласно которому в 2019 году появится подводный ресторан с 36-метровым панорамным окном, сообщает CNN.

По информации издания, строительство подводного ресторана стартует в феврале 2018 года, в южном регионе побережья Норвегии. Конструкция будет состоять из трех уровней и сможет принять одновременно до ста посетителей, которые погрузятся по воду на глубину в более чем пять метров.

По информации, отображенной в проекте, сразу после входа в здание будет размещена гардеробная, далее бар с шампанским, в котором посетители смогут отметить переход от линии суши к океану. Глубже разместится большой столовый зал с двумя длинными и несколькими небольшими столами, а за ними огромное акриловое окно длиной в более 36 метров, сквозь которое можно будет следить за подводным миром.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, В  столице Испании, Мадриде, предприниматели открыли бар, в котором клиентам предлагают место для того, чтобы поспать во время обедней сиесты. Отдохнуть в заведении можно в специальной комнате для отдыха или в спальне. 

Теги материала: ресторан, вода, Норвегия, архитектура, строительство
Новости СМИ2
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