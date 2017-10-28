В столице почтили погибших в связи с 73-ей годовщиной освобождения Украины

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В Киеве в субботу, 28 октября, на площади Славы прошла церемония почтения памяти погибших по случаю семьдесят третьей годовщины освобождения территории Украины от нацистов, президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии, которую в прямом эфире транслировал украинский телеканал NewsOne .

Так, во время церемонии президент Украины почтил память погибших минутой молчания.

Кроме того, в рамках церемонии Петр Порошенко совместно с героями антитеррористической операции, а также ветеранами Второй мировой войны возложил цветы на могилу неизвестного солдата.

Стоит напомнить, что в субботу, 28 октября, в Украине отмечается семьдесят третья годовщина освобождения страны от немецко-нацистских захватчиков, которая посвящена окончательному изгнанию войск нацистской Германии во время Второй мировой войны за границы теперешней территории Украины.