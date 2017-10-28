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В столице почтили погибших в связи с 73-ей годовщиной освобождения Украины
28.10.2017 11:39

В столице почтили погибших в связи с 73-ей годовщиной освобождения Украины  Фоторепортаж

В Киеве в субботу, 28 октября, на площади Славы прошла церемония почтения памяти погибших по случаю семьдесят третьей годовщины освобождения территории Украины от нацистов, президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии, которую в прямом эфире транслировал украинский телеканал NewsOne.

Так, во время церемонии президент Украины почтил память погибших минутой молчания.

Кроме того, в рамках церемонии Петр Порошенко совместно с героями антитеррористической операции, а также ветеранами Второй мировой войны возложил цветы на могилу неизвестного солдата.

Стоит напомнить, что в субботу, 28 октября, в Украине отмечается семьдесят третья годовщина освобождения страны от  немецко-нацистских захватчиков, которая посвящена окончательному изгнанию войск нацистской Германии во время Второй мировой войны за границы теперешней территории Украины.  

Как сообщал MIGnews.com.ua, олидеров Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза наградили орденами. Умеров получил из рук Петра Порошенко орден за заслуги II степени, а Чийгоз - III степени.

Теги материала: Петр Порошенко, Президент, память, нацисты, почтение, минута молчания, освобождение
Новости СМИ2
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