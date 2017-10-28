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Трамп купил в Белый дом декора на $2 миллиона
28.10.2017 10:42

Трамп купил в Белый дом декора на $2 миллиона  Фоторепортаж

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа выделила на предметы мебели, а также декор для помещения Белого дома и связанные с ним административные здания 1,75 миллиона долларов, пишет NBC.

Издание информирует, что 17 тысяч долларов были потрачены на ковры, выполненные под заказ, мебельные консоли обошлись государству в 7 тысяч долларов, а за обои пришлось выложить 5 тысяч долларов.

Помимо этого, администрация президента уплатила12 тысяч 800 долларов за стол  для совещаний, которые по специальному заказу произвела та же фирма, что изготовляла стол для президента Ричарда Никсона в 1969 году. Отмечается, что президент Никсон купил стол за собственные деньги.

Стоит отметить, что бывший президент США Барак Обама потратил на мебель для администрации сумму немного меньше - 1,5 миллиона долларов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в рамках брифинга относительно войны населения США с опиоидной эпидемией президент Дональд Трамп назвал причину того, что он совершенно не употребляет алкогольные напитки и наркотики. Президент рассказал, что его брат Фред на протяжении длительного времени страдал от алкогольной зависимости и умер. 

Теги материала: Дональд Трамп, США, деньги, Белый дом, бюджет
Новости СМИ2
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