Трамп купил в Белый дом декора на $2 миллиона

MIGnews.com.ua

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа выделила на предметы мебели, а также декор для помещения Белого дома и связанные с ним административные здания 1,75 миллиона долларов, пишет NBC .

Издание информирует, что 17 тысяч долларов были потрачены на ковры, выполненные под заказ, мебельные консоли обошлись государству в 7 тысяч долларов, а за обои пришлось выложить 5 тысяч долларов.

Помимо этого, администрация президента уплатила12 тысяч 800 долларов за стол для совещаний, которые по специальному заказу произвела та же фирма, что изготовляла стол для президента Ричарда Никсона в 1969 году. Отмечается, что президент Никсон купил стол за собственные деньги.

Стоит отметить, что бывший президент США Барак Обама потратил на мебель для администрации сумму немного меньше - 1,5 миллиона долларов.