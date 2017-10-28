BMW Стива Джобса выставили на аукцион

MIGnews.com.ua

Автомобиль марки BMW Z8, который ранее принадлежал соучредителю компании Apple Стиву Джобсу, будет выставлен на торги в Нью-орке в декабре 2017 года, извещает CBS News .

По информации издания, начальная назначенная стоимость Родстера составляет 300 тысяч долларов. Помимо автомобиля, счастливчик, выкупивший лот, получит старые документы на машину, в которых владельцем указан сам Стив Джобс.

Стоит отметить, что машина была куплена Джобсом в 2000 году, однако спустя три года была перепродана и выкуплена другим американским предпринимателем. Несмотря на то, сколько раз у автомобиля менялся владелец, его пробег составляет всего 24 тысячи километров.