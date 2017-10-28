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BMW Стива Джобса выставили на аукцион
28.10.2017 09:16

BMW Стива Джобса выставили на аукцион  Фоторепортаж

Автомобиль марки BMW Z8, который ранее принадлежал соучредителю компании Apple Стиву Джобсу, будет выставлен на торги в Нью-орке в декабре 2017 года, извещает CBS News.

По информации издания, начальная назначенная стоимость Родстера составляет 300 тысяч долларов. Помимо автомобиля, счастливчик, выкупивший лот, получит старые документы на машину, в которых владельцем указан сам Стив Джобс.

Стоит отметить, что машина была куплена Джобсом в 2000 году, однако спустя три года была перепродана и выкуплена другим американским предпринимателем. Несмотря на то, сколько раз у автомобиля менялся владелец, его пробег составляет всего 24 тысячи километров.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в рамках аукциона Legendary Watches of the 20th Century с молотка ушел хронограф Rolex Cosmograph Paul Newman Daytona, который установил рекорд по стоимости поддержанных часов. Rolex был продан за 17 миллионов 752 тысячи 500 долларов. Часы были во владении кинозвезды и автомобильного гонщика Пола Ньоюмана.  

Теги материала: аукцион, Джобс, Стив Джобс, лот, США, автомобиль
Новости СМИ2
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