Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Харви Вайнштейн подал на свою компанию в суд
27.10.2017 14:24

Харви Вайнштейн подал на свою компанию в суд

Известный продюсер из Голливуда Харви Вайнштейн, на так давно оказавшийся в центре громкого сексуального скандала по делу домогательств к женщинам, подал иск в суд в отношении компании TWC, которую сам и основал, пишет TMZ.

Согласно информации, предоставленной изданием, продюсер хочет одержать доступ к записям, которые могут быть использованы им для защиты своего имени и имени компании в случае исков со стороны женщин.

Так, Вайнштейн требует открыть архив со всеми электронными письмами, высланными с его учетной записи. По его заявлению, эти файлы способны предотвратить выплаты по "необоснованным требованиям".

Стоит отметить, что именно Харви - это основной акционер компании TWC, следовательно, средства, которые нужно будет возместить во время урегулирования ситуации, будут, по сути, его личными деньгами.

Как сообщал MIGnews.com.ua, бывшая помощница киномагната Харви Вайнштейна Мими Халеи - еще одна жертва, которая решила заговорить поэтому собрала пресс-конференцию, во время которой рассказала о пережитом 11 лет назад насилии. По словам Халеи, она чувствовала себя униженной и была подавлена.

Теги материала: продюсер, Голливуд, скандал, компания, суд
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Новые жертвы Вайнштейна: норвежская актриса, звезда "Игры престолов" и гендиректор Роскино
Важное
Новые жертвы Вайнштейна: норвежская актриса, звезда "Игры престолов" и гендиректор Роскино
Голливудского режиссера Джеймса Тобэка обвинили в сексуальном домогательстве 200 женщин
Важное
Голливудского режиссера Джеймса Тобэка обвинили в сексуальном домогательстве 200 женщин
Бывшая помощница Харви Вайнштейна рассказала о жутком изнасиловании киномагнатом
Важное
Бывшая помощница Харви Вайнштейна рассказала о жутком изнасиловании киномагнатом
Суд в Киеве арестовал задержанную журналистку из Казахстана
Важное
Суд в Киеве арестовал задержанную журналистку из Казахстана
Европарламент проведет дебаты о сексуальных домогательствах некоторых депутатов
Важное
Европарламент проведет дебаты о сексуальных домогательствах некоторых депутатов
Умершего 25 лет назад актера Бенни Хилла обвинили в сексуальных домогательствах
Важное
Умершего 25 лет назад актера Бенни Хилла обвинили в сексуальных домогательствах

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
Эксклюзив  Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
25.10.2017
Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
Эксклюзив  Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
24.10.2017
Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
Эксклюзив  Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
23.10.2017
Шевченко рассказал о своих политических планах
Эксклюзив  Шевченко рассказал о своих политических планах
23.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика