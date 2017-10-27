Стало известно, когда украинцам нужно перевести часы на "зимнее" время

MIGnews.com.ua

Переход на зимнее время в нынешнем году на территории Украины произойдет в воскресенье, 29 октября, а перевести часы жителям Украины необходимо на час назад.

Время, когда нужно перевести часы на зимнее время в стране, утверждено постановлением Кабинета министров Украины еще в 1996 году. В соответствии с ним переход на зимнее время в стране происходит каждый год в последнее воскресенье октября, на летнее - в последнее воскресенье марта.

В нынешнем году перевести часы нужно будет ночью с субботы на воскресенье, 29 октября, в 4:00 утра на час назад. Это свидетельствует о том, что жители будут иметь больше времени на сон.

По словам экспертов, переход на зимнее время люди переносят легче чем на летнее. Однако, несмотря на дополнительный час, человеческому организму нужно еще две недели, чтобы окончательно адаптироваться.