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День автомобилиста: лучшие поздравления с праздником
27.10.2017 12:33

День автомобилиста: лучшие поздравления с праздником

В последнее воскресенье октября в Украине традиционно отмечают День автомобилиста.

В этом году этот профессиональный праздник работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, который отмечают с 1993 года, припадает на 29 октября.

Наша подборка поздравлений с Днем автомобилиста поможет вам поздравить не только водителей, но и всех тех, кто в силу своей деятельности как-то связан с автомобилями.

 

В этот день не забудь поздравить своего близкого друга - машину. Помой ее, почисти салон и подлей масла, ведь если бы ее не было, то сегодняшний праздник не был бы твоим, но поскольку она есть - я поздравляю тебя с днем автомобилиста.

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Желаю тебе лишь зеленого света, отличной дороги зимою и летом,

Поломок не ведать, аварий не знать, ГАИ на маршруте вовек не встречать,

Попутного ветра, комфорта в пути. Всегда с настроеньем баранку крути!

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Желаю дорог без пробок. И только зеленый свет!

И чтоб на посту тормозили, лишь только сказать чтоб "Привет!"

И пусть все разбиты дороги, и пусть с дураками - беда,

Но чтоб дураков на дорогах тебе не встречать никогда!

----------------------------

Пусть будут ровными дороги, исчезнут все ухабы на пути.

Пусть будет в удовольствие автомобильчик свой вести.

Пусть в день автомобилиста зеленый свет всегда горит

И на дороге, да и в жизни, удача рядом пусть стоит.

----------------------------

Есть поезда и самолеты, метро, трамваи, корабли.

Но набирают обороты автомобили всей Земли.

Ведь это самый нужный транспорт, мы без него не проживем.

Водители! Дорог вам классных! И лишь удачи за рулем!

----------------------------

Сегодня всех кто за рулем, спешу поздравить с праздным днем!

Поздравляю всех водителей, профессионалов и любителей,

Дальнобойщиков и таксистов - с днем автомобилиста!

----------------------------

Всех автолюбителей, шоферов и водителей

Сегодня поздравляе, и дружно пожелаем:

Счастья и веселья, удачи и везения,

Зеленых светофоров, дать конкурентам фору!

Чтобы были вы богаты, любой погоде рады,

Здоровы и любимы, для всех непобедимы!

----------------------------

Пусть будут ровными всегда твои дороги, и лишь зеленый свет мелькает впереди

А если остановит вдруг тебя инспектор строгий, то чтобы пожелать счастливого пути.

----------------------------

Чтоб дорога для тебя была простой, в день водителя спешу тебе сказать:

За рулем ты соблюдай всегда покой, и препятствий никаких тебе не знать!

----------------------------

Пришел твой праздник, автомобилист, тебя я с ним сегодня поздравляю!

Твой путь бывает иногда тернист - удача пусть тебя сопровождает!

----------------------------

Всех - с днем автомобилиста!

Дорог желаю ровных, чистых.

Пусть конь железный не подводит,

В пути не глохнет, быстро возит.

Желаю штрафов избегать и ПДД все исполнять.

----------------------------

С Днем любителей авто!

Пусть судьба одарит,

Чтоб не ждал в кустах никто

С пакостным радаром!

Свет зеленый по пути

Будет повсеместно,

Чтобы радость обрести

И рулить без стресса!

----------------------------

С Днем автомобилиста тебя поздравляю, меньше кочек в дороге желаю,

Добра тебе в жизни, достатка, чтоб у авто не ломалась раздатка.

Желаю дорог только ровных, приключений желаю любовных,

Тепла и уюта в квартиру, счастью быть в жизни и миру.

----------------------------

Доля шофера - жить в дороге,

На мили время измерять,

Он не сидит на месте долго,

Чуть отдохнул - и в рейс опять!

Желаем вам удачи в жизни,

Чтоб без аварий на тропе,

Чтоб был здоров и асом признан,

Всего хорошего в судьбе!

----------------------------

В День шофера пусть обнимут тебя радость и добро,

Пусть в свои объятья примут счастье, нежность и тепло.

Теги материала: праздник, автомобиль, поздравление
Новости СМИ2
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