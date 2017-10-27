День автомобилиста: лучшие поздравления с праздником

В последнее воскресенье октября в Украине традиционно отмечают День автомобилиста.
В этом году этот профессиональный праздник работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, который отмечают с 1993 года, припадает на 29 октября.
Наша подборка поздравлений с Днем автомобилиста поможет вам поздравить не только водителей, но и всех тех, кто в силу своей деятельности как-то связан с автомобилями.
В этот день не забудь поздравить своего близкого друга - машину. Помой ее, почисти салон и подлей масла, ведь если бы ее не было, то сегодняшний праздник не был бы твоим, но поскольку она есть - я поздравляю тебя с днем автомобилиста.
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Желаю тебе лишь зеленого света, отличной дороги зимою и летом,
Поломок не ведать, аварий не знать, ГАИ на маршруте вовек не встречать,
Попутного ветра, комфорта в пути. Всегда с настроеньем баранку крути!
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Желаю дорог без пробок. И только зеленый свет!
И чтоб на посту тормозили, лишь только сказать чтоб "Привет!"
И пусть все разбиты дороги, и пусть с дураками - беда,
Но чтоб дураков на дорогах тебе не встречать никогда!
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Пусть будут ровными дороги, исчезнут все ухабы на пути.
Пусть будет в удовольствие автомобильчик свой вести.
Пусть в день автомобилиста зеленый свет всегда горит
И на дороге, да и в жизни, удача рядом пусть стоит.
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Есть поезда и самолеты, метро, трамваи, корабли.
Но набирают обороты автомобили всей Земли.
Ведь это самый нужный транспорт, мы без него не проживем.
Водители! Дорог вам классных! И лишь удачи за рулем!
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Сегодня всех кто за рулем, спешу поздравить с праздным днем!
Поздравляю всех водителей, профессионалов и любителей,
Дальнобойщиков и таксистов - с днем автомобилиста!
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Всех автолюбителей, шоферов и водителей
Сегодня поздравляе, и дружно пожелаем:
Счастья и веселья, удачи и везения,
Зеленых светофоров, дать конкурентам фору!
Чтобы были вы богаты, любой погоде рады,
Здоровы и любимы, для всех непобедимы!
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Пусть будут ровными всегда твои дороги, и лишь зеленый свет мелькает впереди
А если остановит вдруг тебя инспектор строгий, то чтобы пожелать счастливого пути.
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Чтоб дорога для тебя была простой, в день водителя спешу тебе сказать:
За рулем ты соблюдай всегда покой, и препятствий никаких тебе не знать!
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Пришел твой праздник, автомобилист, тебя я с ним сегодня поздравляю!
Твой путь бывает иногда тернист - удача пусть тебя сопровождает!
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Всех - с днем автомобилиста!
Дорог желаю ровных, чистых.
Пусть конь железный не подводит,
В пути не глохнет, быстро возит.
Желаю штрафов избегать и ПДД все исполнять.
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С Днем любителей авто!
Пусть судьба одарит,
Чтоб не ждал в кустах никто
С пакостным радаром!
Свет зеленый по пути
Будет повсеместно,
Чтобы радость обрести
И рулить без стресса!
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С Днем автомобилиста тебя поздравляю, меньше кочек в дороге желаю,
Добра тебе в жизни, достатка, чтоб у авто не ломалась раздатка.
Желаю дорог только ровных, приключений желаю любовных,
Тепла и уюта в квартиру, счастью быть в жизни и миру.
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Доля шофера - жить в дороге,
На мили время измерять,
Он не сидит на месте долго,
Чуть отдохнул - и в рейс опять!
Желаем вам удачи в жизни,
Чтоб без аварий на тропе,
Чтоб был здоров и асом признан,
Всего хорошего в судьбе!
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В День шофера пусть обнимут тебя радость и добро,
Пусть в свои объятья примут счастье, нежность и тепло.