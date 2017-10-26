Украинским военным в зону АТО передали санитарные автомобили и медтехнику

MIGnews.com.ua

В зону проведения антитеррористической операции на востоке Украины передали 100 санитарных автомобилей и 30 единиц бронированной санитарной техники.

Соответствующее заявление сделал заместитель начальника лечебно-эвакуационного отдела Военно-медицинского департамента Министерства обороны полковник медицинской службы Петр Мех.

По полученным данным, в текущем году было закуплено передвижной хирургический кабинет на базе автомобиля КрАЗ и передвижной рентгенологический кабинет на базе автомобиля КрАЗ. В настоящее время вся эта автомобили проходят испытания.

"Что касается международной, гуманитарной и благотворительной помощи, то оборонное ведомство получило от волонтерских и общественных организаций 33 единицы санитарных автомобилей разных категорий. Также получено в качестве благотворительной гуманитарной помощи 5 единиц санитарных автомобилей на базе Hummer M1152", - цитирует Меха пресс-служба Минобороны.