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Украинским военным в зону АТО передали санитарные автомобили и медтехнику
26.10.2017 17:59

Украинским военным в зону АТО передали санитарные автомобили и медтехнику

В зону проведения антитеррористической операции на востоке Украины передали 100 санитарных автомобилей и 30 единиц бронированной санитарной техники.

Соответствующее заявление сделал заместитель начальника лечебно-эвакуационного отдела Военно-медицинского департамента Министерства обороны полковник медицинской службы Петр Мех.

По полученным данным, в текущем году было закуплено передвижной хирургический кабинет на базе автомобиля КрАЗ и передвижной рентгенологический кабинет на базе автомобиля КрАЗ. В настоящее время вся эта автомобили проходят испытания.

"Что касается международной, гуманитарной и благотворительной помощи, то оборонное ведомство получило от волонтерских и общественных организаций 33 единицы санитарных автомобилей разных категорий. Также получено в качестве благотворительной гуманитарной помощи 5 единиц санитарных автомобилей на базе Hummer M1152", - цитирует Меха пресс-служба Минобороны.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что военнослужащие ВСУ получили приблизительно 1300 единиц вооружения и техники с начала этого года.

Теги материала: Минобороны, АТО, военные, техника
Новости СМИ2
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