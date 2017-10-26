Новые жертвы Вайнштейна: норвежская актриса, звезда "Игры престолов" и гендиректор Роскино

MIGnews.com.ua

Норвежская актриса Натасия Мальте заявила о том, что продюсер Харви Вайнштейн ее изнасиловал, вторгшись в ее номер после вручения премии BAFTA в 2008 году, передает The Guardian.

Женщина отметила, что Вайнштейн в тот вечер был грязный и выглядел "ненормально". Зайдя в номер, он отправился к кровати, раздеваясь при этом. Далее, по словам актрисы, он принялся ее насиловать.

"Это не было по обоюдному согласию. Он не воспользовался презервативом. Однако он и не кончил в меня. После полового акта он мастурбировал и эякулировал", - отметила она.

Недавно звезда сериала "Игра престолов" Лена Хиди рассказала, что ее дважды домогался кинопродюсер Харви Вайнштейн. Об этом она написала в Twitter.

"Впервые я встретилась с Харви Вайнштейном на Венецианском фестивале, когда там показывали фильм "Братья Гримм" (2005 год, – ред.). Харви пригласил меня пройтись к воде, я пошла с ним, он остановился и сделал неприличное предложение, сопроводив его жестом, я перевела все в шутку, я была совершенно шокирована. Я сказала что-то вроде: "Это было бы, как будто поцеловать своего отца. Давай вернемся и выпьем по коктейлю", - написала Хиди о первом эпизоде домогательств, добавив, что после этого не получала ролей ни в одном из его фильмов.

Хиди сообщила, что Вайнштейн пригласил ее на завтрак, а после позвал наверх в свои апартаменты, чтобы посмотреть сценарий.

После того как Хиди предупредила Вайнштейна, что между ними возможны только рабочие отношения, он, по ее словам, был в ярости, сильно схватил ее за руку и прошептал в ухо, чтобы она "никому об этом не рассказывала, ни своему менеджеру, ни агенту". После этого, как отметила актриса, она "сидела в машине и плакала".

Также стало известно, что гендиректор Роскино, телеведущая Екатерина Мцитуридзе, заявила, что также стала жертвой домогательств американского продюсера Харви Вайнштейна.

Она отметила, что впервые встретилась с американцем в 2003 году на Берлинском кинофестивале, где брала интервью у Джорджа Клуни.

Вторая встреча с продюсером состоялась во время Венецианского кинофестиваля, и продюсер вновь пригласил Мцитуридзе к себе в номер, на этот раз - для общения о современных российских писателях.

Придя в номер к Вайнштейну, женщина "стала, как вкопанная", увидев его в халате. При этом продюсер ей заявил, что его "массажистка опаздывает, а они могут повеселиться и без нее". Мцитуридзе отметила, что ситуацию спас официант, который зашел в номер без стука, и она спешно ушла.