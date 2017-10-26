Первый замминистра информполитики отказалась говорить на русском языке в прямом эфире

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова отказалась переходить на русский язык во время прямого включения на телеканале "Дождь".
Известно, что журналисты хотели взять комментарий у чиновницы касательно освобождения заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.
Сообщается, что Джапарова начала говорить на украинском языке, после чего ведущая Анна Монгайт прервала ее, объяснив, что в студии нет переводчика, и попросила ее говорить на русском языке. Однако министр это делать отказалась.
"Я извиняюсь, но я официальное лицо, поэтому вынуждена разговаривать на украинском языке. Это мой осознанный выбор. Прошу меня извинить и понять мой язык", - сказала она.
Таким образом, Джапарова продолжила говорить на украинском языке. После этого ведущая "Дождя" попыталась перевести ее слова зрителям.
Как сообщал MIGnews.com.ua, из-за русского языка в Хмельницком отменили спектакль с участием Ольги Сумской.