Голливудского режиссера Джеймса Тобэка обвинили в сексуальном домогательстве 200 женщин

В США более 200 женщин обвинили голливудского режиссера Джеймса Тобэка в сексуальных домогательствах, сообщает Los Angeles Times.
Известно, что ранее газета опубликовала материал, в котором заявила, что получила сообщения от 38 жертв домогательств Тобэка. По словам женщин, режиссер подходил к ним на улицах или в общественных местах Манхэттена и предлагал роль в своем новом фильме. Однако во время кастинга девушки подвергались сексуальным домогательствам.
Согласно информации издания, после публикации материала более 200 женщин в письмах, телефонных звонках и сообщениях в социальных сетях также рассказали о домогательствах со стороны Тобэка.
Сообщается также, что что полиция Лос-Анджелеса также получила многочисленные звонки на специальную горячую линию по преступлениям сексуального характера. В ближайшее время правоохранители планируют инициировать расследование.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, бывшая помощница киномагната Харви Вайнштейна Мими Халеи - еще одна жертва, которая решила заговорить поэтому собрала пресс-конференцию, во время которой рассказала о пережитом 11 лет назад насилии.