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Польша усилила проверки на границе с Украиной
25.10.2017 17:26

Польша усилила проверки на границе с Украиной

Работники пункта пропуска "Дорогуск" на украино-польской границе стало более тщательно проверять транспорт и личные вещи граждан. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

По полученным данным, более тщательно проверяют вещи людей, которые следуют через пункт пропуска "Ягодин". При этом было отмечено. что из-за проверок замедлится процесс оформления транспортных средств.

"Углубленный осмотр автобусов будет осуществляться постоянно, а осмотр легковых автомобилей только во время проведения таможенными органами Польши специальных мероприятий", - подчеркнули в Госпогранслужбе.

Стоит отметить, что как долго продлится данный режим - неизвестно. В связи с этим в Госпогранслужбе призвали всех, кто собирается пересекать границу с Польшей, пользоваться другими пунктами пропуска.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на украинско-румынской границе ввели ограничения на пропуск транспорта через КПП "Солотвино - Сигету Мармацией".

Теги материала: Польша, Украина, граница, проверка
Новости СМИ2
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