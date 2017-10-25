Польша усилила проверки на границе с Украиной

MIGnews.com.ua

Работники пункта пропуска "Дорогуск" на украино-польской границе стало более тщательно проверять транспорт и личные вещи граждан. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

По полученным данным, более тщательно проверяют вещи людей, которые следуют через пункт пропуска "Ягодин". При этом было отмечено. что из-за проверок замедлится процесс оформления транспортных средств.

"Углубленный осмотр автобусов будет осуществляться постоянно, а осмотр легковых автомобилей только во время проведения таможенными органами Польши специальных мероприятий", - подчеркнули в Госпогранслужбе.

Стоит отметить, что как долго продлится данный режим - неизвестно. В связи с этим в Госпогранслужбе призвали всех, кто собирается пересекать границу с Польшей, пользоваться другими пунктами пропуска.