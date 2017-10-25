Мэрилин Мэнсон уволил своего басиста после информации о сексуальном домогательстве

MIGnews.com.ua

Скандальный американский музыкант Мэрилин Мэнсон заявил в твиттере, что уволил своего басиста Джоржи Уайта (также известного как Твигги Рамирес).

По словам исполнителя, для грядущего тура группы Marilyn Manson Уайту подберут замену. "Желаю ему всего хорошего", - добавил он.

О причинах увольнения Мэнсон не рассказал, но известно, что недавно басиста обвинили в сексуальных домогательствах. Бывшая подруга Уайта Джессика Аддамс утверждает, что в 1990-х годах басист ее изнасиловал, передает Variety.

Уайт также известен по работе в группе Nine Inch Nails.

Во время окончания тура с Nine Inch Nails, в котором также играл Уайт, музыкант предположительно посетил Аддамс в квартире их друга Пита.

"Он толкнул меня на пол, обхватив меня за шею", - писала девушка. - "Я сказала Нет. Я сказала Нет. Я сговорила это настолько громко, что Пит бросился из другой комнаты, чтобы отстранить его от меня. Но меня изнасиловали. Меня изнасиловал тот, кого я любила".