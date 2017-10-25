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Бывшая помощница Харви Вайнштейна рассказала о жутком изнасиловании киномагнатом
25.10.2017 15:43

Бывшая помощница Харви Вайнштейна рассказала о жутком изнасиловании киномагнатом

Бывшая помощница киномагната Харви Вайнштейна Мими Халеи - еще одна жертва, которая решила заговорить поэтому собрала пресс-конференцию, во время которой рассказала о пережитом 11 лет назад насилии, передает Elle.

Сообщается, что инцидент произошел в доме Вайнштейна в Сохо, Манхэттен, Нью-Йорк. Халеи потрясла признанием, что Харви принудил ее к оральному сексу, вырвал из нее тампон и изнасиловал. 

"Он отвел меня в спальню. Она выглядела как детская комната с рисунками на стене. Он был чрезвычайно настойчивым и физически больше. Затем он прижался к моему рту, и это тогда, когда у меня были критические дни. Он даже вытащил мой тампон", - со слезами на глазах вспомнила девушка.

По словам Халеи, она чувствовала себя униженной и была подавлена. Девушка отметила, что никогда бы не хотела, чтобы с ней такое произошло, даже если бы ее партнером была романтическая особа.

"Я помню, как Харви обернулся и сказал: "Разве ты не чувствуешь, что теперь мы стали намного ближе?" - рассказала женщина. 

Напомним, тем временем полиция открыла уже третье производство по делу сексуальных домогательств Вайнштейна. Поводом к расследованию стало очередное заявление об изнасиловании продюсером. 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в США генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман возбудил дело против компании продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Теги материала: изнасилование, девушка, Голливуд, скандал
Новости СМИ2
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