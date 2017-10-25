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СБУ зафиксировала более 50 попыток вербовки украинцев российскими спецслужбами
25.10.2017 14:21

СБУ зафиксировала более 50 попыток вербовки украинцев российскими спецслужбами

Служба безопасности Украины зафиксировала более 50 попыток вербовки украинских трудовых мигрантов сотрудниками российских спецслужб в течение 2016-2017 годов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Выяснилось, что российские службы шантажируют  работников, создают искусственные компрометирующие ситуации, чтобы заставить их сотрудничать. Основными местами вербовочных подходов названы украинско-российская граница, линия разграничения и временно оккупированные территории.

Отмечается, что в ходе прохождения паспортного и таможенного контроля работников приглашают в отдельное помещение для беседы с кадровыми сотрудниками ФСБ под видом дополнительной проверки.

"Затем запугиванием и угрозами запрета въезда на территорию России, проблемами с правоохранительными органами РФ они пытаются заставить украинцев согласиться на негласное сотрудничество. Спецслужбы страны-агрессора предлагают гражданам Украины собирать и передавать сведения о дислокации и перемещения подразделений Вооруженных Сил Украины, их количество и вооружение, детали о работе украинских силовых структур и т.п., то есть подталкивают к государственной измене", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Служба безопасности Украины разоблачила попытку завербовать жителя Черниговской области сотрудниками спецслужб Российской Федерации.

Теги материала: СБУ, вербовка, спецслужбы, мигранты, Россия, ФСБ
Новости СМИ2
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