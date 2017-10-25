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Киев выбирает NewsOne: первый информационный телеканал
25.10.2017 11:35

Киев выбирает NewsOne: первый информационный телеканал

NewsOne твердо держит позицию лидера информационно-новостного вещания в Киве, о чем более 3 месяцев подряд говорят показатели телепросмотров. Наивысший показатель просмотров за последние 3 месяца: рейтинг - 0,37% и доля - 2,58%.

Данные показатели также зафиксировали NewsOne в ТОП-10 всеукраинских телеканалов, что отражает доверие зрителя к NewsOne при выборе качественного и оперативного контента.

Обновленный формат программ в новом сезоне "NewsOne - это о тебе" привлекает больше внимания зрителя. Наивысшие телепросмотры показали программы вечернего прайма с такими гостями:

Юлия Тимошенко, Михаил Саакашвили, Дмитрий Гордон, Нестор Шуфрич, Мустафа Найем, Валентин Наливайченко, Вадим Новинский, Ольга Богомолец, Виталий Кличко и многие другие.

Самые высокие результаты за данный период показала программа "Большой вечер с Василием Головановым и Тиграном Мартиросяном" от 17 октября с темой: Митинги под Верховной Радой. Рейтинг эфира достиг 2,42%, доля просмотров - 6,6%, (18+, Киев).

Телеканал NewsOne единственный, кто 17 октября в режиме нон-стоп вел прямую трансляцию с места событий под Верховной Радой.

Вместе с рейтингами телепросмотров ростут показатели посещаемости YouTube-канала NewsOne: количество подписчиков приближается к 84 тысячам человек.

Напоминаем, что программы в прямом эфире NewsOne и в записи можно посмотреть на YouTube-канале:

*Данные исследования ТВ-аудитории принадлежат ИТК; исследователь - Nielsen; мониторинг - Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом NewsOne. Данные за сентябрь 2017 Overnight, предоставлены по показателям rat%, shr%.

Теги материала: NewsOne, рейтинг, вещание, программа
Новости СМИ2
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