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Суд в Киеве арестовал задержанную журналистку из Казахстана
25.10.2017 11:08

Суд в Киеве арестовал задержанную журналистку из Казахстана

Журналистка Жанар Ахмет из Казахстана была арестована Киево-Святошинским судом на 18 дней. об этом сообщает Громадське со ссылкой на адвоката представительницы СМИ Владислава Грищенко.

С учетом уже проведенного в следственном изоляторе времени, ей придется отбыть там еще 15 дней. Защита намерена обжаловать решение суда.

"Мы считаем, что судья незаконно привлекла к делу справку о том, что Ахмет отказано в предоставлении статуса беженца. Это была не заверенная нотариально ксерокопия. Как эта справка могла попасть в прокуратуру? Прокуратура не сторона в ее миграционном деле. Мы будем подавать апелляцию", - сказал адвокат.

После решения суда журналистка объявила голодовку.

Правительство Казахстана обвиняет Ахмет в мошенничестве, однако защита настаивает, что ее уже осуждали за это в родной стране, поэтому повторное наказание является незаконным.

В течение 18 дней власти Казахстана должны направить запрос об экстрадиции, а украинская сторона - принять решение.

 Как сообщал MIGnews.com.ua, в воскресенье, 22 октября, стало известно, что в Киеве полиция задержала журналистку из Казахстана Жанару Ахмет.

Теги материала: Казахстан, задержание, Киев, суд, журналистка, арест
Новости СМИ2
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