Суд в Киеве арестовал задержанную журналистку из Казахстана

MIGnews.com.ua

Журналистка Жанар Ахмет из Казахстана была арестована Киево-Святошинским судом на 18 дней. об этом сообщает Громадське со ссылкой на адвоката представительницы СМИ Владислава Грищенко.

С учетом уже проведенного в следственном изоляторе времени, ей придется отбыть там еще 15 дней. Защита намерена обжаловать решение суда.

"Мы считаем, что судья незаконно привлекла к делу справку о том, что Ахмет отказано в предоставлении статуса беженца. Это была не заверенная нотариально ксерокопия. Как эта справка могла попасть в прокуратуру? Прокуратура не сторона в ее миграционном деле. Мы будем подавать апелляцию", - сказал адвокат.

После решения суда журналистка объявила голодовку.

Правительство Казахстана обвиняет Ахмет в мошенничестве, однако защита настаивает, что ее уже осуждали за это в родной стране, поэтому повторное наказание является незаконным.

В течение 18 дней власти Казахстана должны направить запрос об экстрадиции, а украинская сторона - принять решение.