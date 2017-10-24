Вследствие отсутствия отопления в Днепропетровской области школы объявили каникулы

MIGnews.com.ua

В городах Павлоград и Новомосковск в Днепропетровской области школы изменили учебное расписание, сократив уроки из-за холода в помещениях. О соответствующем факте говорится на официальном сайте Павлоградского городского совета.

Согласно информации, представленной городским советом, причиной отложения старта отопительного сезона стала задолженность "Павлоградтеплоэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что по техническим характеристикам город совершенно готов к предоставлению отопления, однако "Нафтогаз Украины" отказывается выделять лимит газа Павлограду из-за суммы, которую население задолжало за отопление. Если взять ко вниманию то, что погашение долгов населением, по данным "Павлоградтеплоэнерго", проходит не так уж активно, то процесс запуска отопительного сезона может быть отложен на неопределенный строк.

"В связи с этим в школах города сократили уроки до 30 минут", - отметила глава отдела образования Ирина Демьяненко.

При этом в Новомосковске по причине отсутствия отопления школьники будут иметь на пять дней больше отдыха, ведь 25 октября в школе прекратятся занятия, а 30 октября стартуют осенние каникулы, согласно календарю.