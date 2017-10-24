Украинцев предупредили о возможном начале новой волны кибератак

MIGnews.com.ua

В Украине возможна новая волна хакерских атак на информационные ресурсы. Соответствующее заявление сделали в команде реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA Государственной службы специальной связи и защиты информации после кибератак на столичный метрополитен и Одесский аэропорт.

"Просим владельцев информационно-телекоммуникационных систем, других информационных ресурсов, в первую очередь транспортной инфраструктуры, а также рядовых интернет-пользователей соблюдать усиленных требований кибербезопасности", - говорится в сообщении.