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Украинцев предупредили о возможном начале новой волны кибератак
24.10.2017 18:38

Украинцев предупредили о возможном начале новой волны кибератак

В Украине возможна новая волна хакерских атак на информационные ресурсы. Соответствующее заявление сделали в команде реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA Государственной службы специальной связи и защиты информации после кибератак на столичный метрополитен и Одесский аэропорт.

"Просим владельцев информационно-телекоммуникационных систем, других информационных ресурсов, в первую очередь транспортной инфраструктуры, а также рядовых интернет-пользователей соблюдать усиленных требований кибербезопасности", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, официальный веб-сайт Министерства инфраструктуры Украины временно прекратил свою работу из-за нескольких сообщений о росте возможной киберугрозы, которые были получены министерством. Кроме того, стало известно, что хакерской атаке были подвержены аэропорт "Одесса" и киевский метрополитен.

Теги материала: Украина, кибератака, предупреждение
Новости СМИ2
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