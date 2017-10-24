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Лошади принесли королеве Елизавете более €7 миллионов
24.10.2017 17:23

Лошади принесли королеве Елизавете более €7 миллионов

Лошади, принадлежащие королеве Великобритании Елизавете II, заработали за последние тридцать лет участия в конных скачках более 7 миллионов фунтов стерлингов, что равно более 7,5 миллионам евро, передает The Telegraph.

По информации издания, за прошлый год на конных скачках лошади выиграли 557,6 тысячи фунтов, благодаря чему установили рекорд по прибыльности. В текущее время на счету лошадей королевы 451 победа, одержанные в 15,9% соревнований, в которых они принимали участие.

Стоит отметить, что наиболее успешный из королевских лошадей - Мерлин. Именно он одержал победу в трех из общего числа восьми скачек и заработал для королевы около 22 тысячи фунтов. Однако подчеркивается, что большую часть выигранных денег Елизавета II отдает тренерам участников.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, свадьбы принца Гарри и актрисы Меган Маркл, может состоятся в начале лета 2018 года. в прошлый четверг Маркл встретилась с Ее Величеством Елизаветой ІІ.

Теги материала: Королева Елизавета ІІ, королева, деньги, прибыль, Великобритания
Новости СМИ2
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