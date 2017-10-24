Лошади принесли королеве Елизавете более €7 миллионов

MIGnews.com.ua

Лошади, принадлежащие королеве Великобритании Елизавете II, заработали за последние тридцать лет участия в конных скачках более 7 миллионов фунтов стерлингов, что равно более 7,5 миллионам евро, передает The Telegraph .

По информации издания, за прошлый год на конных скачках лошади выиграли 557,6 тысячи фунтов, благодаря чему установили рекорд по прибыльности. В текущее время на счету лошадей королевы 451 победа, одержанные в 15,9% соревнований, в которых они принимали участие.

Стоит отметить, что наиболее успешный из королевских лошадей - Мерлин. Именно он одержал победу в трех из общего числа восьми скачек и заработал для королевы около 22 тысячи фунтов. Однако подчеркивается, что большую часть выигранных денег Елизавета II отдает тренерам участников.