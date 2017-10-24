"Потап и Настя" уходят со сцены

MIGnews.com.ua

Члены украинского коллектива "Потап и Настя" Алексей Потапенко и Анастасия Каменских сделали официальное заявление относительно будущего своего творчества. О нем исполнители рассказали в своем видеообращении к фанатам, которое опубликовали в социальных сетях.

Так, певцы заявили, что хотят сделать временную творческую паузу.

"Мы решили наш дуэт поставить на паузу. Все 11 лет мы дарили вам хорошее настроение и очень много трудились", - сказала Каменских.

А Потап, продолжая, отметил, что за 11 лет существования коллектива ими были выпущены пять музыкальных альбомов, поэтому они с партнершей оставили довольно большое наследство.

"Сколько продлится пауза, мы не знаем", - подчеркнула Анастасия.