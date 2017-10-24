"Потап и Настя" уходят со сцены

Члены украинского коллектива "Потап и Настя" Алексей Потапенко и Анастасия Каменских сделали официальное заявление относительно будущего своего творчества. О нем исполнители рассказали в своем видеообращении к фанатам, которое опубликовали в социальных сетях.
Так, певцы заявили, что хотят сделать временную творческую паузу.
"Мы решили наш дуэт поставить на паузу. Все 11 лет мы дарили вам хорошее настроение и очень много трудились", - сказала Каменских.
А Потап, продолжая, отметил, что за 11 лет существования коллектива ими были выпущены пять музыкальных альбомов, поэтому они с партнершей оставили довольно большое наследство.
"Сколько продлится пауза, мы не знаем", - подчеркнула Анастасия.
Как сообщал MIGnews.com.ua, Анастасия Приходько высказала свое мнение относительно гастролирования украинских исполнителей на территории Российской Федерации, отметив, что считает их предателями. Певица утверждает, что все публичные люди обязаны занять свою позицию и следовать ей.